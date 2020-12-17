Сеул, , 05:03 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявил 1014 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 993 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли на территорию республики из-за рубежа. При этом в Южной Корее уже вторые сутки подряд выявляют более тысячи инфицированных ежедневно. Эксперты в области здравоохранения не исключают, что в ближайшее время число ежесуточно выявляемых случаев может превысить 1200.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 46 453 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за 16 декабря в республике скончалось рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 22 человека. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Республике Корея достигло 634 человек.