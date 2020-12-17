Улан-Удэ, , 05:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 23 114. Об этом утром 17 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 12 578 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 524 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1763 больных. На амбулаторном лечении находится 1248 человек, наблюдаются 5832 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 19 579 (+358) человек.

В реанимации остаются 10 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 63 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 67,8% — из 2600 перепрофилированных коек заняты 1763.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 22 902.

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