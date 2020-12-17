Новосибирск, , 04:45 — REGNUM В Новосибирской области до конца текущей недели будет идти снег. Об этом сообщили в Новосибирском гидрометцентре.

«У нас будет доминировать погода со снегопадами, метелями, ветрами силой в 15−17 метров в секунду, — цитируют «НГС Новости» пресс-секретаря гидрометцентра Ренада Ягудина. — Ближе к середине 19 декабря к Новосибирской области приблизится холодный атмосферный фронт и ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Температурный фон достаточно высокий до 19 декабря. В Новосибирской области ночью будет −10… −15 °C и до — 21 °C. Дневные температуры будут −5… −11 °C».

При этом в воскресенье, 20 декабря, в регионе ожидается волна холода.

По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня, 17 декабря, в Новосибирске в первой половине дня ожидается местами небольшой снег, ветер западный 7−12 м/с., температура воздуха −10… −12°С, на дорогах местами гололедица.