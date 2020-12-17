Пекин, , 04:39 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено семь новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число импортированных из-за пределов материковой части страны заболевших в Китае достигло 4068 с начала эпидемии. Шесть новых случаев пришлось на Шанхай, еще один — на провинцию Гуандун, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Среди всех импортированных случаев заболевания 3808 пациентов были выписаны из больниц после выздоровления, в то время как 260 человек еще остаются госпитализированными, сообщили в комиссия. Среди завезенных случаев смертей не было зарегистрировано.