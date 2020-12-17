Пекин, , 04:36 — REGNUM Китай создал крупнейший пул массовых открытых онлайн-курсов с максимальным количеством направлений, сообщили в Министерстве образования КНР.

По словам министра образования КНР Чэнь Баошэна, за менее чем восемь лет Китай создал более 34 тыс. таких онлайн-курсов, которые привлеки 540 млн онлайн-учащихся. Чэнь также, выступая на Всемирной конференции массовых открытых онлайн-курсов в Пекине, призвал весь мир объединиться во имя открытости и инклюзивности образования на принципах взаимовыгодного сотрудничества.

Конференция прошла в Университете Цинхуа в Пекине совместно с Институтом информационных технологий ЮНЕСКО. Во время конференции был запущен глобальный альянс сотрудничества в данной сфере и опубликована его декларация.