Кемерово, , 04:29 — REGNUM В Кемеровской области заранее создан необходимый запас лекарственных средств, которого хватит на весь период новогодних праздников. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что предприятия общественного питания Кузбасса с 16 декабря по 2 января разрешили работать до часа ночи, а в новогоднюю ночь — до 3 часов ночи. Также на этот период разрешены банкеты и корпоративы, но в помещении должно находиться не более 50 человек.

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Власти уточнили, что регион дополнительно получит 55,2 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому под наблюдением врачей.