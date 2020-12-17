Богота, , 04:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на территории Колумбии, сообщает Геологическая служба США.

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По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 9,9 километрах к юго-востоку от города Сепита. Глубина залегания очага подземных толчков составила 151,6 километров. Информации о возможных пострадавших или жертвах не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Перу. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

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