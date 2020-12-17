Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Контакт с пациентом, у которого был выявлен коронавирус SARS-CoV-2, вынудил госсекретаря США Майка Помпео уйти на карантин, сообщается на странице американского госдепартамента в Twitter.

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Глава госдепа уже сдал тест на COVID-19 и он оказался отрицательным. При этом лицо, с которым контактировал Помпео не называется «из соображений защиты частной информации».

В сообщении отмечается, что за состоянием здоровья госсекретаря наблюдают специалисты медслужбы госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря на домашний карантин ушла президент Эстонии Керсти Кальюлайд после контакта с лицом, заразившимся коронавирусом.

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