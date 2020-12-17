Рига, , 03:36 — REGNUM Латвию ждет катастрофа в случае, если в стране не удастся снизить число ежедневно фиксируемых случаев заболевания COVID-19, сообщил главный эпидемиолог латвийского министерства здравоохранения Уго Думпис на своей странице в Twitter.

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По его мнению, в республике нужно срочно вводить новые ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что с 21 декабря в Латвии будут ужесточены ограничения из-за ситуации с COVID-19.

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