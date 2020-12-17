Москва, , 03:32 — REGNUM Подписанное Минсельхозом, Минпромторгом РФ, крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло действует только до Урала включительно. Регулировать цены в Сибири и на Дальнем Востоке будут местные власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

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Соглашением предусмотрено, что до 1 апреля 2021 года цены на сахар сохранятся на уровне 46 рублей за кг, на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.

Для регионов за Уралом в соглашении предусмотрены повышающие коэффициенты.

«Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов Федерации», — пояснил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас один кг сахара в Приморском крае продаётся по цене 65,9 рубля. В Еврейской автономной области, как рассказали предприниматели на совещании с главой региона Ростиславом Гольдштейном, подсолнечное масло в крупной торговой сети реализуется по старым ценам благодаря созданному большому запасу — 84,9 рубля за бутылку.