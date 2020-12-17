Благовещенск, , 03:15 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили ещё 152 случая заражения коронавирусом (днём ранее — 149). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 13 763 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 1,1%. Среди всех вновь выявленных носителей коронавируса 116 человек (76%) болеют ОРВИ, 22 (15%) — пневмонией, 14 человек (9%) переносят заболевание бессимптомно.

В области за весь период пандемии провели более 644 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в Приамурье за последние 24 часа зарегистрировано ещё шесть летальных исходов пациентов с коронавирусом. Всего в области от COVID-19 скончались 105 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил включить в календарь профилактических прививок вакцины от коронавирусной инфекции.