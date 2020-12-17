Пекин, , 03:08 — REGNUM Около 58 тыс. старых жилых домов в городской местности было восстановлено в Китае в рамках программы реновации с 2019 года, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

В общей сложности 10,43 млн домохозяйств получили выгоду от программы реновации, сообщил представитель Министерства жилищного строительства и развития городов и сельских районов Лю Лифэн.

Страна представила целый ряд мер по дальнейшему наращиванию усилий по реновации старого жилья, сообщил Лю.

Преобразование трущоб было приоритетом для правительства страны в последние годы. Китай намеревался отремонтировать 15 млн ветхих домов в период с 2018 по 2020 годы, чтобы ускорить процесс урбанизации и улучшить условия жизни людей.