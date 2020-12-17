Вашингтон, , 03:02 — REGNUM Меры предосторожности из-за снегопадов и угрозы гололедицы приняли власти нескольких штатов на восточном побережье США, передает NBC News.

Так, в штате Пенсильвания ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возможных обрывов линий электропередачи. Кроме того, такой же режим был объявлен в штате Нью-Джерси. Власти этого региона также ограничили на проезд тяжелых грузовиков, тракторов и пассажирского наземного транспорта.

В штате Нью-Йорк из-за непогоды с 17 декабря закроются школы. В Коннектикуте губернатор Нед Ламонт призвал жителей не совершать поездки на автомобилях и по возможности оставаться дома.

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