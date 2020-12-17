Буэнос-Айрес, , 02:59 — REGNUM В Аргентине за прошедшие сутки выявили 6843 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на аргентинской территории достигло 1 517 046. Уже смогли выздороветь 1 347 914 пациентов, еще 41 365 с болезнью не справились и скончались от осложнений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в Аргентине выявили 6994 случая заражения SARS-CoV-2. Отмечалось, что уровень ежесуточно выявляемых пациентов в стране за прошедшую неделю стабилизировался на уровне 5,5−7 тыс. инфицированных.