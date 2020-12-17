Пекин, , 02:58 — REGNUM Международные пассажирские авиарейсы, не соответствующие китайским противоэпидемиологическим требованиям, будут приостановлены на более длительный период, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

По данным Администрации гражданской авиации Китая, рейсы будут приостановлены на две недели вместе одной, если количество зараженных COVID-19 пассажиров, прилетевших в Китай одним рейсом, превысит пяти.

Для рейсов, где количество больных пассажиров превысит 10 человек, приостановка продлится четыре недели, как и было ранее. Напомним, что 8 июня администрация представила механизм приостановки авиарейсов.