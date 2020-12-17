Москва, , 02:35 — REGNUM Вопрос цифровых рисков недооценён в России, заявил 16 декабря председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в интервью «Известиям».

Отвечая на вопрос о безопасности российских граждан в «цифровую эпоху», Фадеев сообщил о приоритетах для совета, расставленных президентом России Владимиром Путиным.

«Вопрос цифровых рисков абсолютно недооценен, они очень большие. Более того, президент на встрече с советом сказал, что беспокоит людей: здравоохранение, образование и на третьем месте цифровые риски», — сказал глава СПЧ.

По словам Фадеева, некоторые шаги в направлении цифровой безопасности уже предприняты в России. В частности, существует «законопроект от частного бизнеса», по которому собранные персональные данные граждан будут являться собственностью компаний, в том числе медицинские. Ещё одним необходимым шагом глава СПЧ назвал создание в России «Цифрового кодекса», который бы «проанализировал все риски, учёл и внес в законы».

Ранее, напомним, Владимир Путин заявил, что правозащитникам следует уделить пристальное внимание развитию электронных сервисов.

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