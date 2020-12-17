Красноярск, , 02:36 — REGNUM В четверг, 17 декабря, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было — 18 °C.

Ночью с 17 на 18 декабря ожидается до — 6 °C, небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 746 мм рт. ст.

В пятницу, 18 декабря, в Красноярске до — 4 °C днём и около — 5 °C ночью. Облачно, без осадков.

В субботу, 19 декабря, в Красноярске ожидается до — 2 °C днём, временами небольшой снег. Ночью — до — 5 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 декабря на севере и востоке центральных районах Красноярского края ночью −35… −30 °C. На юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 18−23 м/с, метель. В Туруханском районе юго-западный ветер на порывах до 15−18 м/с, метель.