Сантьяго, , 02:30 — REGNUM Использование препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech одобрено властями Чили для вакцинации жителей страны от COVID-19, сообщается на странице в Twitter чилийского министерства здравоохранения.

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По сведениям телеканала 24Horas, первая партия вакцина прибудет в республику до начала января 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 декабря в чилийской столице Сантьяго ужесточили карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с новым коронавирусом.

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