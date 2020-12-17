Вена, , 02:16 — REGNUM Более 900 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной американской фармкомпанией Pfizer и немецкой фирмой BioNTech, поступит в течении первых трех месяцев 2021 года в Австрию, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает издание Kronen Zeitung.

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Так, в январе страна ожидает 240 825 доз препарата, в феврале и марте — соответственно 331 500 и 375 375. Он отметил, что Австрии ведется активная подготовка к вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 ноября по 7 декабря на всей территории Австрии действовал локдаун из-за ситуации с распространением нового коронавируса.

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