Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Американская фармацевтическая корпорация Pfizer сообщила властям США о возможных проблемах с производством своей вакцины против коронавирусной инфекции, заявил глава американского минздрава Алекс Азар в ходе брифинга.

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«Недавно они нам наконец сообщили о различных трудностях, которые могут возникнуть у них в производстве», — заявил он.

Рассказать о характере трудностей у компании Азар отказался. При этом он подчеркнул, что американские власти окажут корпорации помощь для выполнения плана по поставкам препарата. Также Белый дом ведет переговоры с Pfizer о закупке дополнительных доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи порекомендовал кандидату в президенты страны от демократов Джо Байдену привиться от коронавируса до инаугурации. Также он посоветовать сделать прививку и будущему вице-президенту США Камалле Харрис.