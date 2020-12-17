Братислава, , 01:34 — REGNUM Власти Словакии вводят локдаун на всей территории республики с 19 декабря из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, заявил словацкий министр здравоохранения Марек Крайчи в ходе пресс-конференции.

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Жителям республики запретят выходить на улицу, за исключением случаев выезда на работу, посещения больниц или магазинов, а также встреч с родственниками и посещения парков.

В стране закроются культурные, развлекательные и спортивные учреждения. Предприятия общепита смогут продавать еду на вынос. Власти запретили все массовые мероприятия. При этом состязания профессиональных спортсменов продолжатся, но с пустыми трибунами.

Кроме того, с 24 декабря должны прекратить работу детские сады, а начальные классы школ уйти на каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министра Словакии Игорь Матович заявил, что в стране все граждане, за исключением детей младше 10 лет, будут проверены на SARS-CoV-2. По его словам, это последний способ борьбы с COVID-19 перед введением всеобщей изоляции.

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