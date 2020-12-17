Бразилиа, , 01:00 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии увеличилось до 7 040 608, из них за последние сутки выявлено — 70 574. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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За последние 24 часа в стране также зафиксировали 936 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии от этого заболевания умерли 183 735 пациентов.

Вместе с тем 6 067 862 человека смогли излечиться от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Бразилии Жаир Болсонару вновь заявил, что не намерен прививаться от COVID-19, отметив, что участие в вакцинации должно быть добровольным.

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