Париж, , 01:14 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 59 361 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 292 пациента. Об этом в среду, 16 декабря, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 17 615 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,409 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что страна до конца 2020 года закупит 1,16 млн доз вакцины от вируса SARS-CoV-2.

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