Белвью, США, , 23:53 — REGNUM Разработчики Destiny 2 планируют в ближайшее время добавить в игру больше функций, связанных с механикой стазиса. Об этом 16 декабря сообщил портал Games Radar.

«Мы намерены добавить больше», — заявил руководитель проекта Люк Смит, когда ему задали вопрос про элементы стазиса. Он добавил, что геймеры могут ожидать, что в ближайшие девять месяцев в Destiny 2 появится больше стазис-функций.

Разработчик также сообщил, что в четвёртый год существования проекта к Destiny 2 выйдет дополнение Witch Queen, которое добавит в игру ещё один подкласс Darkness.

Напомним, 10 ноября 2020 года состоялся релиз дополнения Destiny 2: Beyond Light. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в онлайн-игре стартовало особое праздничное событие «Рассвет».

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