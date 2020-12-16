Лондон, , 23:40 — REGNUM Спекулянты, продававшие в Великобритании новые консоли Sony и Xbox по завышенным ценам, привлекли внимание представителей законодательной власти страны. Об этом 16 декабря сообщил портал Wccftech.

Группа британских парламентариев представила проект под названием Early Day Motion, в рамках которого она предложила провести дебаты по поводу возможности ввести законодательный запрет на перепродажу игровых консолей и компьютерных компонентов по ценам, значительно превышающим рекомендуемую розничную цену, которую устанавливает производитель. Отмечается, что под соответствующим ходатайством уже подписались 15 депутатов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что руководитель отдела информационной безопасности сети магазинов США Wallmart Джерри Гейслер рассказал, что 25 ноября 2020 года его сотрудники за 2 часа отменили около 20 млн заказов на консоли PlayStation 5, которые разместили боты. Эксперт отметил, что в 2020 году спекулянты резко активизировали свою деятельность, из-за чего службе Wallmart пришлось заранее готовиться к подобному.

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