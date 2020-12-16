Загреб, , 23:40 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 387 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 3 327 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 73 человека скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 16 декабря.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 294 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 22 402.

В Хорватии 183 045 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.