Любляна, , 23:39 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6579 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 2107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 39 человека скончалось.

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211 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 16 декабря.

Согласно новым официальным данным, правительство Словении 16 декабря утверждает режим ограничений, который будет действовать в течение новогодних праздников.

В Словении около 98 852 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2339 смертельных случаев.