Курск, 16 декабря 2020, 23:29 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту смерти 14 пациентов в городской больнице Курска, сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
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Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
По данным следствия, администрация ОБУЗ Курский городской клинический родильный дом не обеспечила бесперебойную работу газификатора для подачи кислорода пациентам.
Из-за этого «кислородо-зависимые пациенты были переведены экстренно в другие лечебные учреждения». «Впоследствии скончались 14 пациентов», — говорится в сообщении.
В рамках расследования были назначены судебные экспертизы, в больнице изъята медицинская документация.
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