Загреб, , 23:17 — REGNUM После объявления о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам утвердила список вакцин от коронавируса, хорватское медицинское агентство также объявило о том, что начинает проверку данных о вакцинах.

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«Более вероятно, что первые дозы будут получены в начале января, скорее всего, уже в понедельник, 4 января, а затем начнется вакцинация», — сообщила специалист по эпидемиологии и экологии здравоохранения и руководитель отделения респираторных заболеваний Хорватского института общественного здравоохранения Горанка Петрович.

В первой партии будет 62,5 тысячи доз, сообщила она.