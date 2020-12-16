Копенгаген, , 23:16 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране правительство Дании приняло решении о закрытии всех торговых центров и непродовольственных магазинов с 25 декабря по 3 января. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Как отмечают журналисты, после рождественского сочельника практически вся розничная торговля в Дании, за исключением продуктовых магазинов и аптек, перестанет функционировать. Данную меру правительство страны приняло в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

«Мы еще больше снижаем социальную активность. Поэтому сейчас мы вводим дополнительные ограничения, которые будут действовать после Нового года. Мы делаем это, потому что мы приближаемся к празднованию Рождества и потому что нас еще ждут январь и февраль, которые, по мнению ответственных служб, могут оказаться самыми тяжелыми за время пандемии», — заявила премьер-министр Фредериксен.