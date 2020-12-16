Белград, , 23:09 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 18 484 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 5 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 319 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 16 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 282 601, а количество смертельных случаев выросло до 2 482 человек.

Главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон заявил, что рост количества госпитализаций произойдёт через десять дней. Он также указал, что пока неизвестно, будет ли введён комендантский час на Новый год.