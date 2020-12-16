Салехард, , 23:04 — REGNUM В медучреждениях Ямала возвращается плановая медицинская помощь с соблюдением мер противоэпидемической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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На сегодня в больницах Ямала свободно около 35% мест для лечения пациентов с COVID-19. Ситуация с коронавирусной инфекцией на Ямале стабилизировалась, отметил директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.

Диспансеризация населения будет возобновлена с января 2021 года. Возобновляются также медицинские осмотры для трудоустройства или получения водительского удостоверения.