Анкара, , 23:10 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 205 397 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 29 718 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 240 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 16 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 1 928 168, смертельных случаев — до 17 121.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 декабря по итогам заседания Кабинета министров заявил, что с 31 декабря по 4 января с 21:00 до 05:00 по всей стране будет введён комендантский.