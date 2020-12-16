Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Известный эксперт индустрии видоигр Рами Исмаил заявил, что Microsoft и Sony, выдавшие сертификат Cyberpunk 2077, не виноваты в том, что игра имеет серьёзные проблемы с производительностью на консолях Xbox One и PS4. Публикации он разместил 16 декабря на своей Twitter-странице.

В череде постов Исмаил объяснил геймерам, что прохождение игрой этапа сертификации не гарантирует её высокое качество, а лишь говорит о том, что продукт не «выключает» консоли в результате критических ошибок и не блокирует их критически важные функции. Кроме того, Microsoft и Sony в процессе сертификации проверяют, что разработчики не нарушили чьи-то авторские права.

«Сертификация — это такие вещи, вроде: «не отображать важные данные за кадром», «отображать предупреждения, если ваше интернет-соединение потеряно», — добавил Исмаил.

https://twitter.com/tha_rami/status/1338978911678590976

Многие владельцы консолей прошлого поколения, купившие копию Cyberpunk 2077, пожаловались, что им не понравилось качество игры и то, что она имеет серьёзные проблемы с производительностью на Xbox One и PlayStation 4. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony отказала некоторым владельцам PS4 в возврате средств за игру.

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