Вологда, , 22:54 — REGNUM Вологодский губернатор Олег Кувшинников опроверг распространившуюся в сети информацию об остановке работы ряда предприятий из-за COVID-19.

«В соцсетях начала стремительно распространяться информация о якобы полном закрытии экономики Вологодской области. Даже перечислен список предприятий, которые будут остановлены — вводится жесткий локдаун. Дорогие друзья, не верьте этим сообщениям. Никаких решений по закрытию экономике, по введению дополнительных ограничительных мер не принимается и не обсуждается», — заявил губернатор в своем видообращении.

Он также отметил, что правительство начнет публиковать дневник заседаний оперативного штаба, которые проходят в закрытом режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине выявили 403 новых случаев COVID-19.