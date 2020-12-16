Вологда, 16 декабря 2020, 22:54 — REGNUM Вологодский губернатор Олег Кувшинников опроверг распространившуюся в сети информацию об остановке работы ряда предприятий из-за COVID-19.
Он также отметил, что правительство начнет публиковать дневник заседаний оперативного штаба, которые проходят в закрытом режиме.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на Вологодчине выявили 403 новых случаев COVID-19.