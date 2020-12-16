Лондон, , 22:54 — REGNUM За минувшие сутки в Британии зарегистрировано более 25 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 16 декабря минздрав страны.

Зафиксирован 25 161 случай заражения, что почти на семь тыс. превышает показатели предыдущего дня, когда было выявлено заражение у 18 450 человек.

За тот же период в Британии умерли 506 пациентов с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавируса на территории Британии было выявлено 1 913 277 случаев заражения, из которых 65 520 закончились смертью пациентов.

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