Нижний Тагил, Свердловская область, , 22:53 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) представили концепцию озеленения экопарка в микрорайоне Муринские пруды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В открытом осенью 2020 года парке высадят 210 деревьев и 2,9 тыс. декоративных кустарников. Экопарк развернули на пустыре, поэтому территории необходимо озеленение.

Проект работ представили сотрудники муниципальных организаций. В мэрии напомнили, что к открытию парка на его территории разбили цветники, засеяли более 40 тыс. кв. м газонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нижнем Тагиле открыли после реконструкции парк Победы.

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