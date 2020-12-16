Вологда, , 22:44 — REGNUM В Вологде увеличили количество бригад скорой помощи с 22 до 29. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Нагрузка на медиков растет с каждым днем — на пульт дежурного ежедневно поступает не менее 800 звонков.

В амбулаторно-поликлиническом звене на оказании неотложных видов медпомощи в Вологде сейчас работает 46 бригад. Дополнительно для «неотложек» привлечено 19 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Вологодчине было выявлено 304 новых случая COVID-19.