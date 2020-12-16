Подгорица, , 22:44 — REGNUM Чехия передала Черногории медицинское оборудование на сумму около 190 тысяч евро, которое, как объявил министр внутренних дел Сергей Секулович, будет передано Клиническому центру.

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Оборудование прибыло в Подгорицу, и во время передачи Секулович поблагодарил Чешскую Республику, заявив, что оборудование прибыло в нужное время для граждан Черногории.

Министр сказал, что пожертвование подтверждает важность хорошей координации в рамках механизма гражданской защиты ЕС, особенно в преодолении проблем, таких как борьба с коронавирусом.

Он также сказал, что медоборудование ценно не только как помощь системе здравоохранения, но и имеет более широкое значение.

«Это пожертвование, которое будет передано Клиническому центру, является выражением солидарности с Черногорией, которая, несомненно, будет готова ответить тем же взаимностью и оказать поддержку Чешской Республике в случае необходимости», — сказал Секулович.

Посол Чешской Республики в Черногории Карел Урбан выразил удовлетворение хорошей организацией доставки помощи в Черногорию.