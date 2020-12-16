Бентонвилл, , 22:41 — REGNUM В США сеть магазинов Walmart отменила за 2 часа около 20 млн заказов на консоль PlayStation 5. Об этом 16 декабря сообщил портал Screen Rant.

Директор компании по информационной безопасности Джерри Гейслер рассказал, что это пройзошло 25 ноября 2020 года. Он отметил, что его команда хорошо поработала, отменяя заказы, которые размещали роботы. Эксперт сообщил, что в 2020 году спекулянты резко активизировались и из-за этого Walmart пришлось принять превентивные меры.

Гейслер также сообщил, что большую часть подобных заказов отменила автоматизированная система безопасности, а остальные сотрудники его отдела «вылавливали» в ручном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что спекулянтам, продававшим Xbox Series X, Series S и PlayStation 5 по завышенным ценам, удалось получить прибыль в размере около $29 млн. Всего им удалось продать консолей на сумму около $58 млн.

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