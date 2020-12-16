Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 585 455 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 463 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 16 декабря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, всего в мире выявлено уже 72 196 732 инфицированных коронавирусом, подтверждён 1 630 521 летальный случай.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 496 156 новых случаях заболевания и 8443 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

Согласно данным организации, первую десятку стран по распространению инфекции за последнюю неделю составляют США, Бразилия, Турция, Индия, Россия, Германия, Великобритания, Италия, Польша и Франция.