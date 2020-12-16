Мурманск, , 21:33 — REGNUM Мурманские власти увеличат размер выплаты на третьего и последующих детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Катание на лошадях © ИА REGNUM

«С 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет составит 18 650 рублей. Соответствующее постановление принято правительством Мурманской области», — сообщили в правительстве.

В настоящее время выплата предоставляется 4361 семье. Общий объем выплаченных средств в 2020 году составил 700,37 млн рублей.