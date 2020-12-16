Сыктывкар, , 21:27 — REGNUM В Коми за сутки ПЦР-тестированием выявлено 289 больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 69 случаев, Ухте — 67, Усинске — 20. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

По данным штаба, за сутки COVID-19 унес жизни семи человек. Всего с начала пандемии в Коми скончались 475 человек с коронавирусом.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 26 086 жителей республики, 22 586 из них уже выздоровели.