Сыктывкар, , 21:12 — REGNUM В Коми обследовали район падения частей ракеты «Ангара-А5», запущенной с космодрома Плесецк (Архангельская область) 14 декабря.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минприроды, после запуска ракеты в Коми были совершены поисковые облеты.

«По результатам обследования все места падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Ангара-А5.2Л» установлены, негативного воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Части ракеты будут эвакуированы из района падения до февраля», — сообщили в минприроды.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря с космодрома Плесецк был осуществлен второй испытательный пускновой российской тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». На время запуска эвакуировали жителей трех районов Коми.