Браззавиль, , 20:51 — REGNUM На Африканском континенте зафиксировано уже более 57 тысяч случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 16 декабря региональное представительство Всемирной организации здравоохранения.

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Согласно последним данным, всего в Африке выявлено уже 2 407 813 случаев инфицирования коронавирусом, скончались по меньше мере 57 056 больных COVID-19. Излечились от заболевания свыше двух миллионов человек.

По информации ВОЗ, лидируют среди стран региона по распространению заболевания ЮАР, Марокко, Египет, Тунис и Алжир.