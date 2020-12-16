Рим, , 20:45 — REGNUM В Италии за последние сутки зарегистрировано 17 572 случая заражения коронавирусом, сообщает 16 декабря Rai News со ссылкой на минздрав страны.

С учетом этих данных, общее количество зараженных составило в Италии 1 888 144 человека.

За тот же период в Италии скончались 680 пациентов с диагнозом COVID-19.

Общее количество жертв эпидемии коронавируса составило в Италии 66 537 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия входит в первую пятерку европейских стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху первым в Израиле сделает прививку от COVID-19