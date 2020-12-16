Сарапул, Удмуртия, , 20:40 — REGNUM В Сарапуле специалисты регионального управления Роспотребнадзора совместно с представителями органов внутренних дел с марта по настоящее время проверили 545 объектов торговли, общепита и транспорта на предмет соблюдения масочного режима и мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции в местах скопления населения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушения обязательных требований были выявлены в 27,7% случаев. Основная часть нарушений обнаружена на объектах торговли. По итогам проверок было составлено 39 протоколов об административном правонарушении, вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 340 тыс. рублей.

Кроме того, 13 объектов за грубые нарушения были временно закрыты.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по май 2020 года в республике выявили почти 1,5 тыс. фактов нарушения тишины и покоя граждан в ночное время суток. Число нарушений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 545 случаев или более чем на треть.