Иерусалим, , 20:31 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен первым в стране принять вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил 16 декабря в своём микроблоге в Twitter.

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"Я попросил, чтобы мне сделали прививку первым, чтобы послужить примером и убедить вакцинироваться других», — написал он.

Нетаньяху уточнил, что прививку ему должны сделать вечером в субботу, 19 декабря.

Напомним, на минувшей неделе в Тель-Авив была доставлена первая партия вакцины Pfizer. Тем временем министерство здравоохранения страны дало Израильскому институту биологических исследований в Нес-Ционе разрешение на начало второго этапа клинических испытаний собственной вакцины.

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