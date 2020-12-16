Екатеринбург, , 20:30 — REGNUM Верховный суд России отправил на пересмотр одно из дел об использовании изображения памятника Татищеву и де Генину в центре Екатеринбурга.

По данным Накануне.Ru, всего было рассмотрено четыре иска Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства УПРАВИС. Ответчиками являлись коммерческие издания. В вину им вменили то, что они использовали изображение памятника без разрешения.

Три таких иска истец выиграл, однако вышестоящий суд занял сторону ответчика. Теперь одно из таких дел Верховный суд отправил на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник основателям города был открыт в августе 1998 года. Он находится в самом центре города и посетители часто с ним фотографируются.