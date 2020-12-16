Афины , , 20:29 — REGNUM В среду, 16 декабря, национальная организация общественного здравоохранения Греции EODY сообщила, что за последние сутки в стране было выявлено 1190 носителей коронавируса, из них 17 были выявлены при пересечении границы. Ещё 768 пациентов были признаны излечившимися.

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Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 127 557, причем лишь треть из них заразились при контакте с ранее выявленным носителем. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 552 человека.

За последние сутки от последствий COVID-19 в стране умерли 85 человек. Всего скончались 3 870 пациентов.

14 декабря число новых выявленных случаев заражения и смертей среди пациентов COVID-19 было почти в два раза ниже, чем в среднем за последние два месяца. И если это не объясняется выходными и снижением числа тестов, то это очень хороший знак для страны.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в городах Фессалоники, Серрат, Магнезия и Лесвос.

8 декабря премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в страну уже в конце декабря, вакцинация же начнется 2 января, причем его семья пойдет на вакцинацию в числе первых.

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